Pakistan'ın Rawalpindi kentinde yaşayan 26 yaşındaki Rozi Khan, Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde oynayan Peter Dinklage'a benzerliği sayesinde şöhretin kapılarını araladı.

Mesleği garsonluk olan Khan, bir teslimat şirketinin reklam yüzü oldu.

Oynadığı reklam filmi ise sosyal medyalarda binlerce kez beğenildi ve paylaşıldı.

Ülkesinde Peter Dinklage'ın ikizi olarak ün salan Khan, "İlk önce bana Peter Dinklage diye seslenmeye başladılar, sonra diziyi izledim. Ardından yavaş yavaş ünlü olmaya başladım." dedi.

Khan'ın yeni hayali ise bir filmde oynamak ve Peter Dinklage ile tanışmak.

Kaynak: TRT World, AFP