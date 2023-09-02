Brezilya'da 3'ü çocuk 9 kişinin yanmış cesedi bulundu

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde, 3'ü çocuk 9 kişinin yanmış halde cesedi bulundu. Cesetlerin DNA testi sonrası kimliklerinin tespit edileceği belirtilirken, olayın uyuşturucu kaçakçıları arasındaki çatışmadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Ulusal basında yer alan habere göre, Bahia eyaletine bağlı Sao Joao kasabasındaki iki evde, 9 kişinin cesedine ulaşıldı. Cesetleri yanmış halde bulunan kişilerden 3'ünün çocuk.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın başlatıldı ve kimliklerin tespiti için cesetler Adli Tıp Merkezine götürüldü.

Cinayetlerin uyuşturucu kaçakçıları arasındaki çatışma ve hesaplaşmadan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Ülkede şiddetin en yoğun olduğu eyaletlerden biri olarak bilinen Bahia'da, geçen yıl 6 bin 600'den fazla kişinin öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.