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Dünya
AA 29.08.2024 11:57

Brezilya, yasal temsilci atamaması halinde X'e erişim yasağı getirecek

Brezilya Yüksek Mahkemesi, darbe girişimi soruşturmasında bilgi isteyip alamadığı sosyal medya platformu X'e ülkede yasal temsilci atamaması halinde erişim yasağı getirileceğini bildirdi.

Brezilya, yasal temsilci atamaması halinde X'e erişim yasağı getirecek
[Fotograf: AA]

New York Times gazetesinin haberine göre, çeşitli ülkelerde yasal süreçlerle karşı karşıya bulunan Elon Musk'ın sahibi olduğu X, yaklaşık 200 milyon nüfuslu Brezilya'da da kapatılma riskiyle karşı karşıya.

Ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre veren Yüksek Mahkeme, aksi halde platforma erişim yasağı getirileceğini duyurdu.

X, mahkemenin talebini reddetti

Brezilya’da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen “darbe girişimi” soruşturmasına ilişkin X’ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti.

Musk ise mahkemenin bu talebini yerine getirmemiş, X'in Brezilya'daki ofisini kapatmıştı.

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