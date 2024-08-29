TRT Haber, soykırımcı İsrail'in kana buladığı bölgeyi görüntüledi

İsrail ordusunun Batı Şeria'ya düzenlediği geniş çaplı saldırılar sürüyor. Soykırımcı İsrail ordusu Tulkarm kentinde camiyi hedef aldı. Saldırıda 5 Filistinli katledildi.

İsrail'in Batı Şeria'ya son 22 yılın en büyük saldırısında katledilen Filistinlilerin sayısı 17'ye yükseldi.

İsrail ordusunun helikopter ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda yerleşim yerleri ve hastaneler hedef alındı.

TRT Haber, İsrail'in yüzlerce Filistinliyi katlettiği Nur Şems Kampı'nı görüntüledi. pic.twitter.com/1Lr5ZL8UMf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2024

Faria Mülteci Kampı da hedef alındı

İsrail güçlerinin Cenin kentine yönelik baskınında 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kentin güneyindeki İHA saldırısında da 3 Filistinli katledildi.

Tubas kentindeki Faria Mülteci Kampı da hedefteydi. İHA'yla düzenlenen saldırıda 5 Filistinli öldürüldü.

Nur Şems mülteci kampında da bir kişi İsrailli keskin nişancılar tarafından hedef alınarak öldürüldü.

Katliamcı İsrail ordusunun himayesindeki işgalciler de El Halil kentinde bir aracı yaktı. Evlerin duvarlarına da ırkçı sloganlar yazdı.