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Dünya
AA 29.08.2024 11:23

Fransa'daki evsiz çocukların sayısı son dört yılda yüzde 120 arttı

Fransa'da geçen ay düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda başkent dışına itilen evsizlerle birlikte bir kez daha gündeme gelen barınma sorunu derinleşirken sokaklarda yaşayan çocuk sayısı son dört yılda yüzde 120 arttı.

Fransa'daki evsiz çocukların sayısı son dört yılda yüzde 120 arttı

Ülkede yabancıların haklarını savunan ve bine yakın derneğin üyesi olduğu Dayanışma Aktörleri Federasyonu (FAS) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Fransa tarafından yayınlanan veriler, ülkede evsiz çocukların sayısının 2 bini aştığını gösterdi.

UNICEF Fransa, evsiz çocuk sayısında 2 bin sınırının ilk kez aşıldığını ve bunun "endişe verici" bir artış olduğunu bildirdi.

2020 yılında 927 olan evsiz çocuk sayısı, dört yılda yüzde 120 arttı ve bu yıl sokaklardaki 2 binden fazla çocuğun 467'sini üç yaş altı grup oluşturdu.

FAS Başkanı Pascal Brice, hükümetin 2022 yılında bu durumu düzeltmek için bir taahhütte bulunduğunu ancak hala bir çözüm bulunamadığını dile getirdi.

UNICEF Fransa Başkanı Adeline Hazan, "Evsiz çocukların sayısındaki durmak bilmeyen artış bir trajedidir. Barometremiz altıncı kez, Fransa'nın, onayladığı Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ilkelerini açıkça ihlal ettiğini ve durumun sürekli kötüleştiğini ortaya koyuyor” dedi.

UNICEF Fransa ve FAS, Fransa’da kurulacak yeni hükümetin öncelikleri arasında çocukların olması gerektiğini dile getirerek Ocak 2024'ten bu yana söz verilen barınma yerlerinin sayısının derhal arttırılmasını istedi.

Fransa'nın 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde başkent ve çevresindeki evsizler kalıcı bir barınma imkanı sağlanmadan ülkenin farklı noktalarına itilmişti. Binlerce evsizi etkileyen bu durum insan hakları kuruluşları ve göçmen dernekleri tarafından eleştirilmişti.

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