Açık 29.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.08.2024 11:22

ABD'de şarküteri ürününden "listeria" bakterisi bulaşan 9 kişi zehirlenerek öldü

CNN'in haberine göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) resmi sitesinden yapılan açıklamada, ABD merkezli Boar's Head firmasına ait şarküteri ürünlerini tüketen 57'den fazla kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

ABD'de şarküteri ürününden "listeria" bakterisi bulaşan 9 kişi zehirlenerek öldü
[Getty]

Mayıstan bu yana Boar's Head firmasına ait dilimlenmiş şarküteri ürünlerinden yiyen 9 kişinin listeria bakterisinin bulaşmasına bağlı gıda zehirlenmesinden yaşamını yitirdiği belirtildi.

Vaka sayısının şu ana kadar bildirilenlerden daha fazla olabileceğini duyuran CDC, bunun ABD'de 2011 yılından beri görülen en büyük listeria salgını olduğunu vurguladı.

Ürün geri çağrılmıştı

ABD'nin Maryland eyaletindeki sağlık yetkililerinin yaptığı incelemede, Boar's Head firmasının ürettiği şarküteri ürününde listeria bakterisi tespit edilmişti.

Şirket, 3 milyon kilodan fazla şarküteri ürününü bakteri riski nedeniyle geri çağırmıştı. Şirketten yapılan açıklamada, geri çağrılan ürünlerin hepsinin market reyonlarından toplatıldığı bildirilmişti.

Listeria bakterisi, yüksek ateş, kusma, ishal gibi belirtilere neden oluyor. Bakteriden en çok, bağışıklık sistemi güçlü olmayan yaşlılar, hamileler, bebekler, AIDS ve şeker hastaları etkileniyor.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
İsrail'in 328 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 602'ye çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:47
Bir asırlık tarihe sahipler: 5 tabya daha koruma altına alınacak
12:43
Kilis'te köy evleri hak sahiplerine teslim ediliyor
12:39
Batı Şeria'nın Cenin kentinde iletişim ve internet hizmetleri kesildi
12:32
Düğünde havaya ateş açan 9 kişiye 74 bin lira ceza
12:44
Denizlerde plastik miktarı 2030 yılına kadar 53 milyon tona ulaşabilir
12:28
Katil İsrail'in saldırılarında Gazze'de 15 Filistinli daha öldürüldü
Erciyes Dağı'ndaki Tekir Göleti büyük ölçüde kurudu
Erciyes Dağı'ndaki Tekir Göleti büyük ölçüde kurudu
FOTO FOKUS
Terlik ve ayakkabı hırsızı "tilki" çıktı
Terlik ve ayakkabı hırsızı "tilki" çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ