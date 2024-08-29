ABD'de şarküteri ürününden "listeria" bakterisi bulaşan 9 kişi zehirlenerek öldü

Mayıstan bu yana Boar's Head firmasına ait dilimlenmiş şarküteri ürünlerinden yiyen 9 kişinin listeria bakterisinin bulaşmasına bağlı gıda zehirlenmesinden yaşamını yitirdiği belirtildi.

Vaka sayısının şu ana kadar bildirilenlerden daha fazla olabileceğini duyuran CDC, bunun ABD'de 2011 yılından beri görülen en büyük listeria salgını olduğunu vurguladı.

Ürün geri çağrılmıştı

ABD'nin Maryland eyaletindeki sağlık yetkililerinin yaptığı incelemede, Boar's Head firmasının ürettiği şarküteri ürününde listeria bakterisi tespit edilmişti.

Şirket, 3 milyon kilodan fazla şarküteri ürününü bakteri riski nedeniyle geri çağırmıştı. Şirketten yapılan açıklamada, geri çağrılan ürünlerin hepsinin market reyonlarından toplatıldığı bildirilmişti.

Listeria bakterisi, yüksek ateş, kusma, ishal gibi belirtilere neden oluyor. Bakteriden en çok, bağışıklık sistemi güçlü olmayan yaşlılar, hamileler, bebekler, AIDS ve şeker hastaları etkileniyor.