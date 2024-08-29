Borrell'den İsrailli Bakan Katz'ın Batı Şeria'yla ilgili sözlerine tepki: Tümüyle kabul edilemez

Borrell, Brüksel'de düzenlenen gayriresmi nitelikli AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki duruma değinen Borrell, "Her gün bir önceki günden daha korkunç. Ateşkes görüşmeleri bir günden diğerine kayıyor ve hiçbir sonuç alınamıyor. Bu arada bombalamalar devam ediyor, sivil kayıpların sayısı artıyor" diye konuştu.

Borrell, Katz'ın "Batı Şeria halkı, Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli" açıklamasını, "Az çok Gazze'deki insanlara yaptıkları şeyin aynısı" olarak niteledi.

"Bu tümüyle kabul edilemez" diyen Borrell, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının Gazze ve Batı Şeria'daki duruma karşı "seslerini yükseltmelerini" umduğunu söyledi.

Borrell dün de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'i Gazze'de yaptığı yıkımı ve saldırıları Batı Şeria'ya taşımaması konusunda uyarmıştı.

İsrailli bakanlara yaptırım önerisi

Borrell, ayrıca İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinden sorumlu İsrailli bakanları AB'nin yaptırım rejimine dahil etme önerisini AB ülkelerine ilettiğini ancak bugünkü toplantının gayriresmi nitelikte olması nedeniyle herhangi bir karar çıkmayacağını belirtti.