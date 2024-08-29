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Dünya
TRT Haber 29.08.2024 10:18

ABD'de başkanlık seçimini hangi eyaletler belirleyecek?

ABD, tarihinin en kritik başkanlık seçimlerinden birine adım adım ilerliyor. Demokratik Parti adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, 5 Kasım'da ABD başkanı olmak için yarışacak. ABD seçim sistemi gereği en çok oy alan değil, delege sayısı yüksek eyaletleri kazanan başkan oluyor.

ABD'de başkanlık seçimini hangi eyaletler belirleyecek?

ABD, başkanlık seçimlerine hazırlanıyor.

Demokratik Parti adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump 5 Kasım'da ABD başkanı olmak için yarışacak.

ABD başkanlık seçimi sisteminde en çok oy alan değil, 538 delegeden 270'inin oyunu alan başkan seçiliyor.

Halkın oy verdiği seçiciler kurulu delegeleri de başkanı belirliyor. Bu noktada ABD'nin 47'inci başkanının kim olacağı sorusunun cevabı 7 kritik eyaleti kimin kazanacağına bağlı.

Bu eyaletler Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, Arizona, Nevada ve Kuzey Carolina.

Anketlerde ibre Harris'e dönük görünüyor

Başkanı belirleyecek 538 delegenin 94'ü bu 7 eyalette bulunuyor. Söz konusu eyaletlerde her iki parti de kazanma şansına sahip.

Bu eyaletler; ekonomi, enerji, tarım ve sınır güvenliği gibi Amerikalıların sandıkta kararını etkileyecek konularda kritik öneme sahip.

Geçimini kaya gazı ve kömür gibi fosil yakıtlardan sağlayan Pennsylvania'da, Biden yönetiminin yeşil enerjiyi teşvik söylemine tepki var.

Arizona ve Nevada, Meksika sınırına yakın eyaletler olarak sınır güvenliği ve eyalet ekonomisi açısından kritik role sahip.

Mandıra eyaleti Wisconsin ve otomotiv sektörünün kalbi Michigan, ekonomi ve iş gücü anlamında seçmenin kararını etkileyecek eyaletler.

ABD'de en çok Müslümanın yaşadığı eyalet olan Michigan, Trump ve Harris'in İsrail yanlısı politikası sebebiyle herhangi bir partiye yakın durmuyor.

Anketlerde ibre Harris'e dönük görünse de yarışın son ana kadar burun farkıyla sürmesi bekleniyor. 

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