Japonya'da Şanşan Tayfunu nedeniyle 3 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Kyodo News'ün haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) yetkilileri, Şanşan Tayfunu'nun ülkenin güneyinde etkili olduğunu belirtti.

Yetkililer, şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Kagoşima, Kumamoto ve Miyazaki eyaletlerinde ilk belirlemelere göre 40 kişinin yaralandığını bildirdi.

Tayfun nedeniyle Aiçi eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında ise 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan yetkililer, bölge sakinlerini olası doğal afetler için dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yetkililer, bazı bölgelerde tren seferleri ve uçuşların iptal edildiğini, bazı konutlarda elektrik kesintisinin yaşandığını ifade etti.

JMA, dün Şanşan Tayfunu nedeniyle Kagoşima bölgesi için acil durum uyarısı yayınlamış, tayfunun saatteki hızının 250 kilometreye ulaşmasının tahmin edildiğini duyurmuştu.