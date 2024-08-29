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Dünya
AA 29.08.2024 09:20

İsrail'e silah desteği sağlayan İngiltere Batı Şeria için endişeli olduğunu açıkladı

İngiltere, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırıların neden olduğu sivil kayıplara ilişkin haberlerden "derin endişe" duyulduğunu bildirdi.

İsrail'e silah desteği sağlayan İngiltere Batı Şeria için endişeli olduğunu açıkladı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı saldırılar hakkında yaptığı yazılı açıklamada, sivil kayıplara ilişkin haberlerden derin endişe duyduklarını belirtti.

Sözcü, "Bu açıkça gelişmekte olan ve yakından takip ettiğimiz bir durumdur. İtidal çağrısında bulunmaya, gerilimin azaltılması için çalışmaya ve uluslararası hukuka bağlı kalmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda 11 Filistinlinin öldüğü, bazılarının durumu kritik çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde eş zamanlı saldırılar düzenlemişti. Ordu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na, Kalkilya kentine ve başka bazı beldelere de baskınlar yapmıştı.

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