Az Bulutlu 25.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.08.2024 08:10

UNRWA: İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında 212 BM çalışanı öldürüldü

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda 212 Birleşmiş Milletler (BM) çalışanının öldürüldüğünü duyurdu.

UNRWA: İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında 212 BM çalışanı öldürüldü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, UNRWA konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, BM kurumlarının, içlerinde 1,5 milyondan fazla yerinden edilmiş insan bulunmasına rağmen, İsrail'in saldırılarının başladığından bu yana yaklaşık 464 saldırıya maruz kaldığı, saldırılarda 212 BM çalışanının öldürüldüğü belirtildi.

Söz konusu saldırılarda ayrıca 563'ten fazla Filistinlinin öldürüldüğü ve yaklaşık 1790 Filistinlinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle 600 bin çocuğun okula gidemediğine işaret edildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki sağlık ve insani koşulların, yerinden edilmiş Filistinliler arasında bulaşıcı ve salgın hastalıkların yayılması nedeniyle felaket durumda olduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk can kaybı 40 bini aşarken, insanlık felaketi gün geçtikçe daha da derinleşiyor.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
İnsan beyninde ilk kez mikroplastik tespit edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:33
2025 yılına ilişkin ÇKS başvuruları 1 Eylül'de başlıyor
09:31
İstanbul'da biri polis iki kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltında
09:33
İsrail'e silah desteği sağlayan İngiltere Batı Şeria için endişeli olduğunu açıkladı
09:28
Bolu'da palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
09:33
Küçükçekmece'de metrobüsler çarpıştı: 3'ü ağır 10 yaralı
09:08
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kira bedelinin altın cinsinden ödenmesi mevzuata aykırı
Chapultepec hayvanat bahçesinin sakinleri yavru jaguarlar
Chapultepec hayvanat bahçesinin sakinleri yavru jaguarlar
FOTO FOKUS
DEM Partili vekilden skandal ziyaret
DEM Partili vekilden skandal ziyaret
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ