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Dünya
CNN International 29.08.2024 07:46

FBI, Trump'a suikast girişiminde kullanılan silahın fotoğraflarını yayınladı

FBI, Temmuz ayında Butler, Pennsylvania'daki bir miting sırasında Donald Trump'a suikast girişiminde kullanılan silahın, saldırganın arabasında bulunan sırt çantası ve patlayıcıların fotoğraflarını yayınladı.

FBI, Trump'a suikast girişiminde kullanılan silahın fotoğraflarını yayınladı

Çarşamba günü yayınlanan fotoğraflar, FBI yetkililerinin saldırgan Thomas Matthew Crooks’un saldırıdan önceki internet aramaları hakkında yeni ayrıntılar verdiği basın toplantısında paylaşıldı.

Bu aramalar, Crooks’un olay günündeki zihniyetini anlamak için kullanılıyor.

Fotoğraflarda, saldırıda kullanılan silahın katlanabilir dipçiği görülüyor; bu dipçiğin silahı miting alanına gizlice sokmak için kullanılmış olabileceği belirtiliyor.

FBI, Trump'a suikast girişiminde kullanılan silahın fotoğraflarını yayınladı

FBI, ayrıca Crooks’un saldırıdan önce hem eski başkan Trump hem de Başkan Joe Biden’ın kampanya etkinliklerini araştırdığını, ancak daha sonra evine sadece 40 dakika uzaklıktaki Pennsylvania mitingine odaklandığını açıkladı.

İkinci bir saldırgan yok

FBI’nın Pittsburgh Ofisi özel ajanı Kevin Rojek, Crooks’un bu mitingi "fırsat hedefi" olarak gördüğünü belirtti. Yetkililer henüz bir motive ulaşamadıklarını ve Crooks’un "kesin bir ideolojiye" sahip olmadığını ifade ettiler.

FBI yetkilileri, saldırıyla ilgili komplo teorilerine de sert bir şekilde karşı çıktı ve Trump’ı hedef alan ikinci bir saldırganın olmadığını kesin bir dille ifade etti.

FBI, Crooks’un saldırıda bir yabancı güç tarafından yönlendirildiğine dair bir belirti olmadığını da vurguladı.

FBI, Trump'a suikast girişiminde kullanılan silahın fotoğraflarını yayınladı

Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'nın Butler bölgesinde düzenlediği mitingde kürsüden destekçilerine hitap ederken silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle 23 Temmuz'da istifa etmişti.

Cheatle'dan sonra Vekil Direktör olan Roland Rowe, 30 Temmuz'da Senato komitesinde suikast girişimiyle ilgili ifade vermiş, Trump'a yapılan suikast girişiminin düzenlendiği çatının neden güvenli hale getirilmediğini "savunamayacağını" belirtmişti.

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