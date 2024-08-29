Donald Trump'tan dünya savaşı uyarısı

"3. Dünya Savaşı'na hiç olmadığı kadar yakın olduğumuzu düşünüyorum"

Bu ifadeler, ABD eski başkanı ve 2024 Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump'a ait.

Trump Michigan'da ulusal muhafız birliği'ne hitaben konuştu.

Konuşmasında, Ukrayna'nın Rusya topraklarında ilerlemesinin yeni bir dünya savaşına neden olabileceğini ileri sürdü.

"Ukrayna'da olup bitenlere bir bakın. Rusya topraklarında ilerliyorlar. 3'üncü Dünya Savaşı çıkacak" dedi.

Ukrayna'daki savaşı bitireceğini iddia etti

Donald Trump, Biden yönetimini eleştirerek sonu gelmeyen savaşlara kendisinin son verebileceğini söyledi.

Dünyanın eşi benzeri görülmemiş tehlikelerle yüzleştiğini belirten Trump, özellikle ABD'nin karşı karşıya olduğu tehditleri kendisinin önleyebileceğini söyledi.

Trump başkan seçilmesi durumunda Ukrayna'daki savaşı bitireceğini iddia etti.

NATO üyelerinden daha fazla mali katkı talep edeceğini de ifade etti.

