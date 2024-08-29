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Dünya
AA 29.08.2024 06:21

BM, Suriye'deki insani ihtiyaçların en üst seviyeye ulaştığı konusunda uyardı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatör Yardımcısı Joyce Msuya, Suriye'deki insani ihtiyaçların en üst seviyeye ulaştığı konusunda uluslararası topluma uyarıda bulundu.

BM, Suriye'deki insani ihtiyaçların en üst seviyeye ulaştığı konusunda uyardı

Msuya, BM Güvenlik Konseyi'ne Suriye'deki insani durum hakkında yaptığı bilgilendirmede, "Suriye halkı derin bir insani krizle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. 16 milyondan fazla insan, yani nüfusun yüzde 70'inden fazlası yardıma ihtiyaç duyuyor, bunun dörtte üçü kadın ve çocuklardan oluşuyor." ifadelerine yer verdi.

Yerinden edilmeler "şaşırtıcı derecede" yüksek

Suriye'de yerinden edilme oranlarına dikkati çeken Msuya, "6 milyondan fazla Suriyeli, çoğunluğu komşu ülkelerde, mülteci veya sığınmacı olarak yaşamaya devam ediyor." dedi.

Msuya, kadınların ve kız çocuklarının bu krizden daha çok etkilendiğini belirterek, "Suriye'nin kuzeyinde (ailelerin dağılması nedeniyle) kadın reisi olan haneler, erkek reisi olan hanelerin iki katı oranında ve temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını bildiriyor." ifadelerine yer verdi.

BM Yetkilisi, bu yıl bölgeye 4,1 milyar dolar yardım yapılmasının kararlaştırıldığını ancak mevcut yardımların 1 milyar doların altında kaldığını, bu nedenle çocuk yaşta zorla evlendirilen kız çocukların ve çocuk işçilerin sayısının arttığını kaydetti.

Türkiye'den yardım geçişleri mağdurlara "can simidi" oluyor

Joyce Msuya, Suriye'deki ihtiyaç sahibi insanlara dış yardımların ulaştırılmasıyla ilgili, "Bu insanlar için Türkiye'den sınır ötesi (yardım) geçişleri bir can simidi olmaya devam ediyor. Bu, sadece yardım malzemelerinin geçişini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda yardımın etkili ve verimli şekilde dağıtılmasını sağlamak için BM personelinin değerlendirme ziyaretlerini de kolaylaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de yerinden edilenlerin yarısına yakınının İdlib ve Halep'in kuzeyinde bulunduğu bilgisini paylaşan Msuya, "Sürdürülebilir bir çözümün anahtarı, çatışmanın kesin olarak sona ermesidir." şeklinde konuştu.

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