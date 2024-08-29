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Dünya
AA 29.08.2024 06:18

Venezuela, İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını kınadı

Venezuela, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırıları "güçlü bir şekilde" kınadığını bildirdi.

Venezuela, İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını kınadı

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, İsrail ordusunun Batı Şeria'da başlattığı saldırılara ilişkin Telegram'dan yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği yeni saldırılarla bölge barışını eşi benzeri görülmemiş bir şekilde tehlikeye attığı vurgulanarak, "Venezuela, katil ve soykırımcı İsrail hükümetinin 28 Ağustos 2024'te Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin, Tulkarm, Tubas ve diğer Filistin kentlerine, köylerine ve kamplarına gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve onlarca kişinin yaralanmasına neden olan saldırıları en güçlü şekilde kınıyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına karşı soykırım suçu işlediğinin altı çizilen açıklamada, "Neo-Nazi yöntemlerle Gazze'de ve Batı Şeria'da kardeş Filistin halkını yok etmeye çalışıyorlar. Siyonist İsrail devleti, Gazze'de 10 aydır insanlık suçu işliyor. Venezuela hükümeti, İsrail'in sistematik saldırıları karşısında ikiyüzlü bir tavır takınan uluslararası aktörleri de kınıyor." denildi.

Ayrıca, İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği insanlık suçlarına uluslararası toplumun dur demesi gerektiği belirtilen açıklamada, Venezuela'nın Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğu ve saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli ailelere başsağlığı dilediği ifade edildi.

İsrail ordusunun bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda en az 10 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirilmişti.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde eş zamanlı saldırılar düzenlemişti. Ordu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na, Kalkilya kentine ve başka bazı beldelere de baskınlar yapmıştı.

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