Açık 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.08.2024 00:53

FBI: Saldırgan, Trump'ın Pensilvanya mitingini suikast için "fırsat" olarak gördü

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski Başkan Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan kişinin, saldırı öncesinde hem Trump'ın hem de Başkan Joe Biden'ın seçim miting yerlerine ilişkin detaylı araştırma yaptığını ve Pensilvanya'daki mitingi suikast girişimi için "fırsat" olarak gördüğünü açıkladı.

FBI: Saldırgan, Trump'ın Pensilvanya mitingini suikast için "fırsat" olarak gördü

FBI, Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili soruşturmalarına devam ederken bugün kamuoyu ile yeni bulgularını paylaştı.

FBI'ın suikast ile ilgili soruşturmasını yürüten yetkilisi Kevin Rojek, olay çerçevesinde yaklaşık 1000 kişiyle kapsamlı görüşme gerçekleştirdiklerini ve birçok eksik parçayı tamamlamaya çalıştıklarını belirtti.

Rojek, suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks'un, saldırıdan önce hem Trump hem de Biden'ın seçim miting yerlerine ilişkin kapsamlı araştırma yaptığını ve Trump'ın Pensilvanya'nın Butler bölgesindeki mitingini saldırı için uygun bir "fırsat" olarak gördüğünü kaydetti.

Rojek ayrıca, FBI olarak saldırganın motivasyonu hakkında belli bir fikirleri bulunduğunu ancak konuyla ilgili açıklama yapacak noktada olmadıklarını söyledi.

Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'nın Butler bölgesinde düzenlediği mitingde kürsüden destekçilerine hitap ederken silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle 23 Temmuz'da istifa etmişti.

Cheatle'dan sonra Vekil Direktör olan Roland Rowe, 30 Temmuz'da Senato komitesinde suikast girişimiyle ilgili ifade vermiş, Trump'a yapılan suikast girişiminin düzenlendiği çatının neden güvenli hale getirilmediğini "savunamayacağını" belirtmişti.

ETİKETLER
ABD Donald Trump ABD Başkanlık Seçimleri
Sıradaki Haber
Telegram'ın kurucusu Durov serbest bırakıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:56
Uganda’da şifacı olduğunu iddia eden kişi 24 insan kafatasıyla yakalandı
00:41
Telegram'ın kurucusu Durov serbest bırakıldı
00:54
DEM Partili vekilden skandal ziyaret
00:04
Bakan Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
00:18
Kayıp Narin'in gözaltına alınan ağabeyi İstanbul'a gönderildi
23:37
Uluslararası Af Örgütü: İsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları şiddeti tırmandıracak
Türk Yıldızları Mogan Gölü üzerinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi
Türk Yıldızları Mogan Gölü üzerinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi
FOTO FOKUS
DEM Partili vekilden skandal ziyaret
DEM Partili vekilden skandal ziyaret
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ