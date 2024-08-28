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Dünya
AA 28.08.2024 23:31

Uluslararası Af Örgütü: İsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları şiddeti tırmandıracak

Uluslararası Af Örgütü, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılara tepki göstererek, bu ölçekteki saldırıların "ölümcül şiddetin tırmanmasına yol açacağı" uyarısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü: İsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları şiddeti tırmandıracak
[Fotograf: AA]

Merkezi İngiltere'de bulunan örgüt, İsrail ordusunun Batı Şeria'da başlattığı saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Küresel Araştırma, Savunuculuk ve Politika Direktörü Erika Guevara-Rosas, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da şehir ve kasabalara yönelik büyük koordineli askeri saldırı başlatması, son aylarda İsrail güçleri tarafından işlenen hukuksuz cinayetlerin artmasının ardından geldi ve daha fazla Filistinliyi riske atacak." ifadesini kullandı.

Uluslararası Af Örgütü'nden AB'ye "İsrail'e yaptırım" çağrısı
Uluslararası Af Örgütü'nden AB'ye "İsrail'e yaptırım" çağrısı

Ekim 2023'ten bu yana Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından uygulanan ölümcül güç ve devlet tarafından desteklenen ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ciddi artış olduğunu vurgulayan Guevara-Rosas, İsrail güçleri ve bu İsraillilerin 142'si çocuk en az 622 Filistinliyi öldürdüğünü kaydetti.

Af Örgütü yetkilisi, "Bu ölçekte devam eden askeri operasyonlar şüphesiz ölümcül şiddetin tırmanmasına yol açacak ve daha fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olacak" ifadesini kullandı.

Filistinli uzman: İsrail Batı Şeria’daki saldırısıyla bölgedeki kontrolünü genişletmeyi amaçlıyor
Filistinli uzman: İsrail Batı Şeria’daki saldırısıyla bölgedeki kontrolünü genişletmeyi amaçlıyor

Guevara-Rosas, saldırıların İsrail'in Filistinlilere yönelik apartheid sisteminin ve işgal altındaki Filistin topraklarında süren hukuksuz işgalinin temel dayanakları olan zorla yerinden etme, kritik altyapının tahrip edilmesi ve toplu cezalandırmanın artmasıyla sonuçlanmasının muhtemel olduğunu kaydetti.

İsrail güçlerinin hastaneleri kuşattığı ve erişimi engellediği yönündeki haberleri hatırlatarak İsrailli yetkilileri sağlık tesislerini ve personelini korumak için harekete geçmeye çağıran Guevara-Rosas, şunları kaydetti:

"Ayrıca, tıbbi yardıma ihtiyaç duyan bireylerin ihtiyaç duydukları bakıma erişebilmelerini garanti altına almalıdırlar. İşgalci güç olarak İsrail'in Filistinlileri, evlerini ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki altyapıyı korumak gibi açık bir yükümlülüğü bulunmaktadır."

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde altyapıyı yok ediyor
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde altyapıyı yok ediyor

İsrail ordusunun bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda en az 10 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirilmişti.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde eş zamanlı saldırılar düzenlemişti. Ordu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na, Kalkilya kentine ve başka bazı beldelere de baskınlar yapmıştı.

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