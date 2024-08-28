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Dünya
AA 28.08.2024 22:32

İsrail, Gazze’de çocuk felci aşısı için geçici ateşkesi kabul ettiği iddiasını yalanladı

Katil İsrail, Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşısı yapılması için geçici ateşkes yapılması yönünde ABD'nin teklifini uygun gördüğü yönünde basında çıkan haberleri reddetti.

İsrail, Gazze’de çocuk felci aşısı için geçici ateşkesi kabul ettiği iddiasını yalanladı
[Fotograf: AA]

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, "Geçici ateşkese dair haberler doğru değil" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, aşıların verilmesi için Gazze Şeridi'nde belirli yerlerin tahsis edilmesi konusu üzerinde tartışmanın sürdüğü belirtildi.

Gazze'de belirli yerlerin bu işe tahsis edilmesi teklifinin kabineye sunulduğuna işaret edilen açıklamada, konunun bakanların desteğini aldığı ifade edildi.

İsrail medyasında çıkan haberlerde, hükümetin Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşısı yapılması için geçici ateşkese onay verdiği yazılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentinde 10 aylık bir çocukta çocuk felci vakası tespit edildiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA), Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ortakları Gazze Şeridi'nde 640 binden fazla çocuğun çocuk felci aşısı olması için çatışmalara insani ara verilmesine ihtiyaç duyulduğunu açıklamışlardı.

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