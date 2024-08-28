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Dünya
TRT Haber 28.08.2024 21:25

Financial Times: Türkiye Afrika'da Batı'ya göre üstün konumda

Türkiye'nin son 20 yılda Afrika'da hızla artan nüfuzu Batı'nın gündeminde. İngiliz Financial Times da Türkiye'nin Afrika açılımını analiz eden bir haber yayımladı. O haberde "Türkiye'nin Afrika'da Batı'ya üstünlüğünün nedeni, onların şüpheciliğini taşımaması" tespitine yer verildi.

Financial Times: Türkiye Afrika'da Batı'ya göre üstün konumda
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İngiliz Financial Times gazetesi, "Türkiye'nin Afrika'da Batı'ya üstünlüğünün nedeni, onların şüpheciliğini taşımaması..." sözleriyle Türkiye'nin Afrika'da artan nüfuzunu değerlendirdi.

Ankara'nın son 20 yılda kıtada yaptıklarını analiz eden bir makale kaleme aldı.

Yazıda, Türkiye'nin yumuşak güç kullanarak, ticari iş birliklerini ve güvenlik ortaklıklarını geliştirerek önemli bir politik ara bulucu haline geldiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında Somali'ye gerçekleştirdiği ziyarete değinildi.

Erdoğan'ın, güvenlik riski nedeniyle liderlerin gitmeye çekindiği Mogadişu sokaklarında Somalilileri selamlamasının ilişkilerde bir dönemeç olduğu ifade edildi.

Bakan Fidan: Etiyopya-Somali krizinde taraflar arasında önemli yakınlaşma sağlandı
Bakan Fidan: Etiyopya-Somali krizinde taraflar arasında önemli yakınlaşma sağlandı

Geçen ay Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın hakemlik yaptığı, Etiyopya-Somali görüşmelerinin önemine de vurgu yapıldı. Her iki ülke ile artan ortaklıklara işaret edildi.

Somali'de İstanbul ismi yaygınlaşıyor

Yazıda, Türkiye'nin dünyaya açılan sesi TRT'nin, Afrika kanalı ile kıtadakilere 4 dilde haber ulaştırdığı bilgisi de verildi.

"İstanbul" isminin Somalili kız çocukları arasında yaygınlaştığı dile getirildi.

Türk Hava Yolları'nın Afrika'da rotalarının arttığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın son yıllarda Afrika'daki büyükelçilik sayısını 4'e katladığı anımsatıldı.

"Türk şirketler baskın hale geldi"

Makalede, Afrika ülkeleri ile ticari iş birliklerinin giderek arttığı ve Türk şirketlerin daha etkin rol oynamaya başladığı vurgulandı.

"Başta Bayraktar İHA ve helikopter satışı gibi birçok kalemde Türkiye, silah ihracatında kıtada baskın hale geldi" ifadesi kullanıldı. 

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Afrika Bayraktar Güney Afrika Kuzey Afrika Recep Tayyip Erdoğan TRT
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