İsrail ordusundan itiraf: Saldırı başlattığımız Batı Şeria’da su hatlarını tahrip ettik

İsrail ordusunun bu sabah işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerinde başlattığı “geniş çaplı” saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybederken İsrail güçlerine ait buldozerler bölgedeki ulaşım, su altyapısı ve Filistinlilere ait evleri tahrip etmeyi sürdürüyor.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'nda İsrail güçlerine ait buldozerlerin su hatlarını "yanlışlıkla" tahrip ettiği öne sürüldü.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria’daki su kaynaklarının yüzde 80’inden fazlasını elinde tuttuğu biliniyor. İsrail, suyun büyük bölümünü Filistin topraklarını gasbeden fanatik Yahudilerin kullanımına tahsis ediyor.

Batı Şeria'daki Filistinliler ise kronik su sıkıntısı nedeniyle evlerinin çatılarına yerleştirdiği tanklarda su depolamak zorunda kalıyor.