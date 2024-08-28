Açık 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.08.2024 21:13

İsrail ordusundan itiraf: Saldırı başlattığımız Batı Şeria’da su hatlarını tahrip ettik

İşgal altındaki Batı Şeria’nın kentlerinde bu sabah başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda Filistinlilere ait evlere ve yollara buldozerlerle zarar veren İsrail ordusu, bölgedeki su hatlarını tahrip ettiğini itiraf etti.

İsrail ordusundan itiraf: Saldırı başlattığımız Batı Şeria’da su hatlarını tahrip ettik
[Fotograf: AA]

İsrail ordusunun bu sabah işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerinde başlattığı “geniş çaplı” saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybederken İsrail güçlerine ait buldozerler bölgedeki ulaşım, su altyapısı ve Filistinlilere ait evleri tahrip etmeyi sürdürüyor.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'nda İsrail güçlerine ait buldozerlerin su hatlarını "yanlışlıkla" tahrip ettiği öne sürüldü.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria’daki su kaynaklarının yüzde 80’inden fazlasını elinde tuttuğu biliniyor. İsrail, suyun büyük bölümünü Filistin topraklarını gasbeden fanatik Yahudilerin kullanımına tahsis ediyor.

Batı Şeria'daki Filistinliler ise kronik su sıkıntısı nedeniyle evlerinin çatılarına yerleştirdiği tanklarda su depolamak zorunda kalıyor.

Gazze'de çocuklar lağım suyuna mahkum
Gazze'de çocuklar lağım suyuna mahkum

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
BM, İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılara tepki gösterdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:30
BM: İsrail, bilgileri dahilinde olduğu halde BM aracını vurdu
22:04
Adalet Bakanı Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki
21:43
Diyanet'ten, yayınlarda FETÖ kaynaklarına atıfta bulunulduğu iddiasına soruşturma
21:50
Financial Times: Türkiye Afrika'da Batı'ya göre üstün konumda
21:25
Filistinli uzman: İsrail Batı Şeria’daki saldırısıyla bölgedeki kontrolünü genişletmeyi amaçlıyor
21:28
Muğla açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
Türk Yıldızları Mogan Gölü üzerinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi
Türk Yıldızları Mogan Gölü üzerinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi
FOTO FOKUS
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde altyapıyı yok ediyor
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde altyapıyı yok ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ