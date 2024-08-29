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Dünya
AA 29.08.2024 00:54

Uganda’da şifacı olduğunu iddia eden kişi 24 insan kafatasıyla yakalandı

Doğu Afrika ülkesi Uganda’nın başkenti Kampala'da kendini 'geleneksel şifacı' olarak tanıtan kişi, 24 insan kafatasıyla yakalandı.

Uganda’da şifacı olduğunu iddia eden kişi 24 insan kafatasıyla yakalandı
[Temsili Fotoğraf: Reuters]

Polis sözcüsü Patrick Onyango, BBC'ye yaptığı açıklamada, kafataslarıyla yakalan Ddamulira Godfrey'in insan kurban etmiş olabileceğinden şüphelendiklerini söyledi.

Onyango, şüpheli Ddamulira Godfrey'nin "İnsan Kurban Etmenin Önlenmesi ve Yasaklanması" yasası uyarınca suçlanabileceğini ve suçlu bulunması durumunda ömür boyu hapis cezasıyla karşılaşabileceğini ifade etti.

Godfrey'in, insan vücut parçaları ve kurban etme aletleriyle birlikte yakalandığı öğrenildi.

Uganda polisi, Godfrey’in "türbe" olarak nitelendirdiği evinde insan kalıntılarının olma ihtimaline karşı aramalara devam edildiğini belirtti.

Temmuz ayında da bir tapınakta, metal kutular içine gömülmüş 17 kafatası bulunmuştu.

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