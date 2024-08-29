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Dünya
TRT Haber 29.08.2024 06:34

Türkiye'den uluslararası topluma PKK/YPG tepkisi

Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız BM Güvenlik Konseyi’nde Suriye oturumunda konuştu. Batı'nın terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği desteğe tepki gösterdi. Büyükelçi Yıldız, terör örgütünün Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik en büyük tehdit olduğunu vurguladı.

Türkiye'den uluslararası topluma PKK/YPG tepkisi

Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız BM Güvenlik Konseyi'ndeki Suriye oturumunda konuştu.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne yönelik en büyük tehdit olduğunu hatırlattı.

Büyükelçi Yıldız tüm terör örgütleriyle mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Büyükelçi Yıldız Terör örgütü PKK/YPG’ye batı tarafından verilen desteğe tepki gösterdi.

Terör örgütünün Suriye’nin kuzeyinde çocuklar dahil sivil halka karşı ihlaller gerçekleştirdiğine de dikkat çekti.

Büyükelçi Yıldız Suriye'de Anayasa Komitesi'nin gecikmeksizin toplanması yoluyla siyasi sürecin yeniden canlandırılması gerektiğini de söyledi.

Suriyelilerin ülkelerine güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşü için elverişli koşulların yaratılması gerektiğini kaydetti.

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PKK/YPG Terör Örgütü Birleşmiş Milletler
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