Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Twitter'dan doktorlar ile fotoğraf paylaşarak, taburcu edildiğini doğruladı ve kendisiyle ilgilenenlere teşekkür etti.

- Alta agora.

- Obrigado a todos.

- Tudo posso NAQUELE QUE ME FORTALECE. pic.twitter.com/UwSZelbBh3 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 5, 2022

3 Ocak'ta hastaneye kaldırılmıştı

Brezilya Devlet Başkan Bolsonaro, yılbaşı tatilini geçirdiği Santa Catarina eyaletinde karın ağrısı nedeniyle 3 Ocak'ta Sao Paulo'ya gelerek hastaneye kaldırılmıştı.

Vila Nova Star Hastanesi'nde 2 gün kalan 66 yaşındaki Bolsonaro'da bağırsak düğümlenmesi tespit edilmiş ve yapılan testler neticesinde ameliyata gerek olmadığı açıklanmıştı.

Devlet Başkanı, 2018'de seçim kampanyaları sırasında bıçaklanması sebebiyle 4 ameliyat kez ameliyat edildi.