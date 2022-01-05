Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro taburcu oldu
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 3 Ocak'ta bağırsak düğümlenmesi sebebiyle kaldırıldığı hastaneden taburcu edildiğini duyurdu.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Twitter'dan doktorlar ile fotoğraf paylaşarak, taburcu edildiğini doğruladı ve kendisiyle ilgilenenlere teşekkür etti.
- Alta agora.— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 5, 2022
- Obrigado a todos.
- Tudo posso NAQUELE QUE ME FORTALECE. pic.twitter.com/UwSZelbBh3
3 Ocak'ta hastaneye kaldırılmıştı
Brezilya Devlet Başkan Bolsonaro, yılbaşı tatilini geçirdiği Santa Catarina eyaletinde karın ağrısı nedeniyle 3 Ocak'ta Sao Paulo'ya gelerek hastaneye kaldırılmıştı.
Vila Nova Star Hastanesi'nde 2 gün kalan 66 yaşındaki Bolsonaro'da bağırsak düğümlenmesi tespit edilmiş ve yapılan testler neticesinde ameliyata gerek olmadığı açıklanmıştı.
Devlet Başkanı, 2018'de seçim kampanyaları sırasında bıçaklanması sebebiyle 4 ameliyat kez ameliyat edildi.