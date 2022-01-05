İsviçre'nin Neue Zürcher Zeitung gazetesinde yer alan habere göre, 1980'li yıllarda Pakistan, nükleer silah malzemesi üretmek için İran ile çalıştı.

Dönemin ABD Başkanı Jimmy Carter, 1981'de Pakistan'ın bu projesine teknik destekte bulunan İsviçreli ve Alman şirketleri diplomatik yoldan uyardı.

Uyarının ardından patlamalar meydana geldi

Bu uyarıdan aylar sonra Alman mühendislik firması Cora'nın bir üst düzey çalışanının evi ile Mühendislik firması Walischmiller'ın Almanya'daki fabrikası bombalandı.

Süreçte görev alan Alman mühendis Heinz Mebus'un ofisinde de patlama yaşandı.

"Saldırıların ve tehditlerin arkasında 'Mossad' olabilir iddiası"

Saldırıyı adı daha önce duyulmayan Güney Asya Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Örgütü üstlendi ancak bu Örgüt'ten bir daha hiç haber alınamadı.

Bombalama olaylarını ise tehditler izledi.

Haberde bombalı saldırılar ve telefon tehditlerinin arkasında Mossad'ın olabileceğine işaret edildi.