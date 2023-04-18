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Dünya
AA 18.04.2023 06:37

Brezilya, Beyaz Saray'ın açıklamalarına tepki gösterdi

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Beyaz Saray'ın Brezilya'nın "Rus ve Çin propagandasını tekrarladığına" yönelik suçlamalarına tepki gösterdi.

Brezilya, Beyaz Saray'ın açıklamalarına tepki gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği basın toplantısında, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'in sözlerine cevap veren Vieira, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya yönelik eleştirileri kabul etmediklerini belirtti.

Vieira, "Nasıl ve neden bu sonuca vardıklarını bilmiyorum ama kesinlikle aynı fikirde değilim." ifadesini kullandı.

Brezilya ile Rusya arasında 195 yılı aşan diplomatik bir ilişki olduğuna vurgu yapan Vieira, "Brezilya, barışı teşvik etmek istiyor ve bir grup ülkeyle görüşmeye veya barış hakkında konuşmaya istekli bir ülkeler grubuna katılmaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray, Lula da Silva'nın Ukrayna savaşıyla ilgili ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) "barıştan söz etmeye başlaması gerektiği" şeklindeki sözlerini eleştirerek, Brezilya'nın Rus ve Çin propagandasını tekrarladığını belirtmişti.

Lula'nın Çin ziyareti sırasında Ukrayna savaşıyla ilgili ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) "barıştan söz etmeye başlaması gerektiği" şeklindeki açıklamasıyla ilgili Kirby, ABD ve Avrupa'nın barış istemediğini ima etmenin problemli olduğunu söylemişti.

Kirby, Brezilya'nın gerçeklere hiç bakmadan Rus ve Çin propagandasını tekrarladığı görüşünü savunmuştu.

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Brezilya Beyaz Saray ABD Çin
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