Parçalı Bulutlu 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.10.2025 09:36

Brent petrolün varili 66,10 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,10 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varili 66,10 dolardan işlem görüyor

Dün 66,78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,01 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.16 itibarıyla yüzde 0,13 artarak 66,10 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 62,30 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, OPEC+ ülkelerinin üretim kararlarına ilişkin beklentiler ve ABD'de federal hükümetin kapanmasının yarattığı belirsizlikler etkili oldu.

OPEC+ grubu üyesi Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın 5 Ekim'deki toplantısında kasıma ilişkin üretim miktarını belirlemesi bekleniyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve ortakları OPEC+, geçen ayki toplantıda ekim için günlük 137 bin varil üretim artışı kararı almıştı. Üretim artışı beklentisi küresel piyasalarda arz fazlası öngörülerini güçlendiriyor.

OPEC Sekreterliği ise yaptığı açıklamada, söz konusu ülkelerinin üretimi günlük 500 bin varil artıracağı yönündeki haberleri yalanlayarak, iddiaların tamamen "yanlış ve yanıltıcı" olduğunu bildirdi.

Öte yandan, ABD'de ticari ham petrol stoklarının gerilemesi fiyatları yukarı yönlü baskılıyor.

ABD'de ticari ham petrol stoklarına dair resmi verilerden önce öngörü açıklayan Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 3 milyon 674 bin varil azaldığını belirtti. Stoklardaki azalış, ABD'de talebin görece güçlü olduğuna işaret ederek petrol fiyatlarını destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Talep tarafında ise ABD'de federal hükümetin yeni mali yıl başlamadan önce geçici bütçe tasarısında uzlaşma sağlanamaması nedeniyle kapanması da piyasalarda belirsizlik yaratıyor.

Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi, Aralık 2018'de başlayıp Ocak 2019'da biten 35 günlük kapanmadan bu yana ilk kez böyle bir durumun yaşanmasına yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada, federal hükümetin muhtemelen kapanacağını, bu durumda çok sayıda çalışanı işten çıkarabileceklerini ifade etmişti.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), federal hükümetin kapanması halinde yaklaşık 750 bin çalışanın ücretsiz izne çıkarılabileceği tahmininde bulunmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 68,90 doların direnç, 65,08 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

ETİKETLER
Brent Petrol Dolar Akaryakıt Benzin
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail'in gemisi, Küresel Kararlılık Filosu'ndaki "Alma" gemisinin çok yakınına yanaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:20
Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı imha edildi
11:20
Türkiye'de üretken yapay zeka kullandığını beyan edenlerin oranı yüzde 19,2
11:16
200 yıllık miras: CSO yeni sezonunu açıyor
11:16
Üniversite 3 yılda bitirilebilecek
11:06
Avrupa'da birçok öğrenci, Küresel Kararlılık Filosu'nun başına bir şey gelmesi halinde boykot yapacak
10:57
Almanya’nın Münih kentinde patlama ve silah sesleri
İsrail saldırısında bir bacağını kaybeden Filistinli çocuk protez bacakla hayata tutunmaya çalışıyor
İsrail saldırısında bir bacağını kaybeden Filistinli çocuk protez bacakla hayata tutunmaya çalışıyor
FOTO FOKUS
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ