Puslu 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.10.2025 08:29

İspanya hükümeti, Küresel Kararlılık Filosu'na "yüksek riskli bölgeye girmeyin" çağrısı yaptı

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, insani yardım koridoru açmak ve İsrail'in ablukasını kırmak için deniz yoluyla Gazze'ye yaklaşan Küresel Kararlılık Filosu'na "yüksek riskli bölgeye girmeyin" çağrısında bulundu.

İspanya hükümeti, Küresel Kararlılık Filosu'na "yüksek riskli bölgeye girmeyin" çağrısı yaptı

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Başbakanlık kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, hükümet, Küresel Kararlılık Filosu'na İsrail askerlerinin olası müdahalesine karşı "yüksek riskli bölge" olarak adlandırılan deniz sınırına girmemesi tavsiyesinde bulundu.

İspanya Başbakanlık kaynakları, "Hükümet, mevcut koşullar altında filonun yasak bölgeye girmemesini şiddetle tavsiye ediyor çünkü bunu yapmak kendi güvenliğini ciddi şekilde riske atacaktır. Filonun misyonu takdire şayan ve meşrudur ancak üyelerinin hayatları her şeyden önce gelmelidir." ifadelerini kullandı.

Aynı kaynaklar ayrıca, İspanya'nın bölgeye gönderdiği askeri geminin, "gerektiğinde kurtarma operasyonları yürütmek üzere operasyonel menzil içinde olduğunu ancak mürettebatının ve filonun fiziksel güvenliğini riske atacağı için İsrail ordusu tarafından belirlenen yasak bölgeye giremeyeceğini" belirtti.

Gazze'ye doğru yoluna devam eden ve yaklaşık 40 tekneden oluşan Küresel Kararlılık Filosu, son olarak Gazze'ye 120 deniz mili uzaklıkta olduğunu duyurmuştu.

ETİKETLER
Gazze İspanya İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Dünya, ‘görünmez’ asteroitlerin çarpma risk altında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:24
Dünya, ‘görünmez’ asteroitlerin çarpma risk altında
08:21
Yapay zeka, epilepsili çocuklarda doktorların gözden kaçırdığı gizli lezyonları buldu
08:16
6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 59 şüpheli gözaltında
08:04
Yeni yasama yılı başlıyor
07:08
ABD'de federal hükümet bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapandı
08:33
Gazze'deki yaşlılar İsrail ablukası ve saldırıları nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşıyor
Mersin'de sahilde sergilenen savaş uçağı korozyona uğraması nedeniyle söküldü
Mersin'de sahilde sergilenen savaş uçağı korozyona uğraması nedeniyle söküldü
FOTO FOKUS
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ