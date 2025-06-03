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Dünya
AA 03.06.2025 09:33

Brent petrolün varili 64,55 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,55 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 64,55 dolardan işlem görüyor

Dün 65,54 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,93 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,6 azalışla 64,55 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,13 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği korumacı ticaret politikalarının dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde enflasyonu artırarak petrol talebini baskılayacağı endişeleri etkili oluyor.

Trump, cuma akşamı US Steel'in Pennsylvania'daki tesisinde yaptığı açıklamada, ABD'ye ithal edilen çeliğe uygulanan gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkaracaklarını açıkladı.

Uzmanlar, tarifelerin enflasyonist baskıları artırabileceği ve büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini ve bunun da piyasa oyuncularının talep iştahını törpüleyerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabileceğini öngörüyor.

Öte yandan, büyümeye yönelik önemli göstergelerden olan istihdam verileri de yatırımcıların gündeminde bulunuyor. Bugün ABD'de açıklanacak JOLTS açık iş sayısı verisiyle başlayacak ve hafta boyunca açıklanacak istihdam verileri yatırımcıların odağına yer alıyor.

Zayıflayan istihdam piyasasının ABD'de resesyon endişelerini artırabileceğini ifade eden uzmanlar, söz konusu endişelerin, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talep görünümünü olumsuz etkileyerek fiyatlardaki düşüşü destekleyebileceğini ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 66,50 doların direnç, 61,84 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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