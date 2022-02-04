Dün 91,64 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,11 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 91,41 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,75 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de dün başlayan kış fırtınasının arz tedarikini sekteye uğratacağı endişesi etkili oldu. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, fırtınanın ilerleyen günlerde yoğun kar, buz ve aşırı soğuk getireceği uyarısında bulundu.

Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler ve petrol arzına ilişkin olumsuz haberler, salgın sonrası talep toparlanması nedeniyle piyasalarda yaşanan arz daralmasının derinleşeceğine yönelik endişeleri pekiştiriyor.

Belirlenen üretim kotalarına ulaşmakta zorlanan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun, üretim artışını sabit tutması da fiyatların yükselişini destekliyor.

PetroIndustrial Petrol Depolama Çözümleri Şirketi Yönetici Direktörü Randall Mohammed, yaptığı açıklamada, OPEC grubunun arzı sabit tuttuğu sürece petrol fiyatlarında gerçek bir aşağı yönlü baskının görülemeyeceğini kaydetti.

Mohammed, petrol fiyatlarının, her ne kadar jeopolitik hareketlilikler etkili olsa da, ağırlıklı olarak arz talep temelleri tarafından yönlendirildiğini belirterek, "Petrolün fiziksel üretimi veya taşınmasında bir kısıtlama olmadıkça, jeopolitik etkiler genellikle kısa ömürlüdür." ifadesini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 91,55 ile 91,72 dolar aralığının direnç, 91,38 ile 91,21 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.