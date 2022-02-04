Almanya'da medya konularında Lisanslama ve Denetleme Komisyonu (ZAK), geçtiğimiz gün aldığı kararla Russia Today'in Almanca yayın yapan kanalının (RT DE) yayınlarını yasakladı.

ZAK'tan kararın RT DE'nin Almanya'da gerekli yayın lisansı bulunmadığı gerekçesiyle yayınlarının yasaklandığı açıklaması geldi.

Rusya yabancı ajan ilan etti

Rusya da Almanya'daki bu karara karşılık Deutsche Welle’nin Rusya ofisinin kapatılması ve muhabirlerinin akreditasyonlarının iptal edilmesinin yanı sıra Rusya'daki uydu ve diğer yayınlarının sonlandırılmasına karar verdiğini açıkladı.

Moskova, Alman kanalının "yabancı ajan" olarak ilan edilmesi için de hukuki süreç başlatıldığını aktardı.

DW kararı "aşırı tepki" olarak yorumladı.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, RT Almanca'yı yasaklayan Alman yetkililerin Rusya'ya girişinin de engelleneceğini duyurdu.

Rusya'nın sert adımlarına Almanya'dan tepki

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın attığı adımların "dayanaksız olduğunu ve Alman-Rus ilişkilerinde yeni bir gerilimi temsil ettiğini" söyledi.

Almanya Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth, Rusya’nın Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle’nin (DW) ülkesindeki yayınlarını yasaklamasına tepki gösterdi.

Roth, yaptığı yazılı açıklamada, DW’nin yayınlarının yasaklanması kararının, Almanya’da lisans alma zorunluluğu bulunan Rus RT'nin Almanca yayın yapan kanalı “RT DE’nin” yayınlarının yasaklanmasına karşı alındığının açık olduğunu, bunu eşit görmenin temeli bulunmadığını savundu.

RT DE’nin lisanssız yayın yaptığını ve lisans başvurusu yapmadığını ifade eden Roth, Almanya’daki ilgili kurumun bunun temelinde karar verdiğini ve bu durumun Rusya'da lisansı iptal edilen DW’nin durumundan tamamen farklı olduğunu kaydetti.

Roth, "Rusya'da DW’nin yayın yasağı ve Moskova'daki ofisinin kapatılması hiçbir şekilde kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Rus tarafına RT’nin lisans sorunlarını siyasi tepki için istismar edilmemesi çağrısında bulunan Roth, "İkili ilişkilerde net adımlara ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

DW yasal işlem başlatacak

DW’nin Genel Müdürü Peter Limbourg da Rusya’da alınan karara karşı yasal yollara başvuracaklarını belirterek, “Rus hükümetinin bu saçma tepkisini protesto ediyoruz ve ilan edilen tedbirlere itiraz etmek için yasal işlem başlatacağız." ifadesini kullandı.

Limbourg, resmi yazı kendilerine ulaşana kadar Moskova ofisinden yayınlara devam edileceği bilgisini paylaşarak, ofisin kapatılması halinde bunun Rusya ile ilgili haberleri etkilemeyeceğini ve yayınların da artırılacağını söyledi.

Siyasi krize dönüştü

Alman gazeteci derneği DJV ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in DW üzerindeki yasağı derhal kaldırması yönünde bir çağrıda bulundu.

AFP'nin aktardığına göre, Ekho Moskvy radyosuna konuşan Rus parlamentosunun üst kanadındaki uluslararası ilişkiler komitesine başkanlık eden Andrei Klimov, DW'nin yasaklanması kararı için "Almanya'nın düşmanca eylemlerine karşı alınan duyarlı bir önlemdir" dedi.

Rusya tarafından alınan DW'nin kapatılma kararı, Moskova ile Batılı başkentler arasında artan Ukrayna geriliminin tam ortasında geldi.

Öte yandan Kremlin, Perşembe günü erken saatlerde, Aralık ayında görevine başlayan Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Moskova'ya yapacağı bir gezinin gündemde olduğunu, ancak kesin tarihin henüz belirlenmediğini söyledi.