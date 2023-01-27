Dün 88,01 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,47 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.04 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,34 artarak 87,77 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,29 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD ekonomisinin güçlü büyüme göstermesi, azalan resesyon endişeleri ve Çin'de petrole olan talepte artış beklentisi etkili oldu.

ABD'de dün açıklanan veriler ülke ekonomisine ilişkin olumlu sinyaller verdi. Buna göre, ABD ekonomisi, 2022'nin 4'üncü çeyreğinde yüzde 2,9 ile beklenenden fazla büyüdü. Analistler, söz konusu verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) ülke ekonomisine "yumuşak iniş" yaptırabileceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini kaydetti.

Öte yandan, Çin'de kritik COVID-19 vaka oranı yüzde 72, hastanelerdeki hastalarda ölüm oranı ise yüzde 79 düştü. Vakalarda yaşanan azalmanın Çin ekonomisinin normalleşmesine işaret etmesiyle birlikte petrol talebinde toparlanma beklentileri artıyor.

Arz tarafında ise piyasa oyuncuları, AB'nin Rus rafine ürünlerine yönelik 5 Şubat'ta başlayacak yasaklarını ve OPEC+ toplantısını bekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 87,89 ile 88,06 dolar aralığının direnç, 87,72 ile 87,55 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.