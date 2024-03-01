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Dünya
AA 01.03.2024 10:22

Brent petrolün varil fiyatı 82,17 dolar

Dün 82,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,91 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 artarak 82,17 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 78,45 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı 82,17 dolar
[Fotograf: Reuters]

Fiyatlardaki yükselişte, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde yavaşlamaya işaret eden verilerin ardından dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede petrol talebinin artacağı beklentileri etkili oldu.

Analistler, yavaşlamaya devam eden ve beklentiler doğrultusunda gerçekleşen enflasyon göstergesinin Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimine gidebileceğine ilişkin beklentileri artırdığını ifade etti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim kesintisi uygulamasını bu yılın ikinci çeyreğine uzatacağına ilişkin beklentiler de fiyat artışlarına katkıda bulundu.

Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi olan Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerin ülkedeki petrol talebini de olumsuz etkileyeceğine ilişkin endişeler ise fiyatlardaki yukarı yönlü hareketlenmeleri kısıtlıyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi, şubatta ocak ayına göre 0,1 puan gerileyerek 49,1'e düştü.

İmalat sanayisinde öncü ekonomik aktivite verileri, sektörde yılın son çeyreğinde başlayan daralmanın sürdüğüne işaret ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,32 ile 82,45 dolar aralığının direnç, 81,85 ile 81,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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