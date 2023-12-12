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Dünya
AA 12.12.2023 10:14

Brent petrolün varil fiyatı 76,53 dolar

Pazartesi günü 76,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 76,53 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,86 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı 76,53 dolar
[Fotograf: Reuters]

Fiyatlardaki yükselişte, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakabileceğine yönelik beklentiler etkili oldu.

Fed'in, yarın yapılacak ve kararları aynı gün açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bırakacağı öngörülürken, analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Bankanın enflasyonu düşürme konusundaki kararlılığını yinelemesinin beklendiğini belirtti.

Bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerinin Fed'in "şahin" adımlarının sonuna geldiğine ilişkin beklentileri desteklemesi durumunda, petrol fiyatlarının yükselişini devam ettirmesi bekleniyor.

Yemen'de İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de seyreden bir ticari tankeri hedef almasının ardından bölgede yükselen tansiyon da petrol fiyatlarının artışını destekledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, X sosyal medya platformundan, Husiler tarafından fırlatılan füzenin bugün Yemen açıklarında Norveç bandıralı bir tankere isabet ederek yangına yol açtığını, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

ABD yönetiminin düşük petrol fiyatlarından faydalanarak azalan stratejik petrol rezervlerini ikame etmek amacıyla 3 milyon varile kadar ham petrol satın alma planı da fiyatların yukarı yönlü hareketini desteklemeye devam ediyor.

Öte yandan, OPEC+ grubunun gönüllü üretim kesintilerine ilişkin belirsizlikler ve vadedilen kesintilerin gelecek yılın ilk çeyreğinde beklenen arz fazlasını telafi edecek kapasitede olup olmayacağı petrol fiyatlarının yükselişini sınırlıyor.

OPEC+ grubunun 30 Kasım'da yaptığı toplantıda bazı üye ülkeler, mevcut üretim kesintilerine ek olarak günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisine gideceğini açıklamıştı.

Brent petrolde teknik olarak 76,63 ile 76,70 dolar aralığının direnç, 75,44 ile 76,37 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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