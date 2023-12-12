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Dünya
AA 12.12.2023 10:07

İsrail ordusu Batı Şeria'nın Cenin kentinde 4 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 4 Filistinli öldürüldü.

İsrail ordusu Batı Şeria'nın Cenin kentinde 4 Filistinliyi öldürdü
[Fotograf: AP]

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Cenin kentine bağlı Eski Şehir beldesinin Sibah Mahallesi'ne İHA ile saldırı düzenledi.

Saldırıda bazı kişilerin yaralandığı, İsrail güçlerinin yaralılara müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerinin bölgeye girişine izin vermediği aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Cenin'e düzenlediği saldırıda 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 279'a yükseldi.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde çeşitli yönlerden Cenin kentine baskın düzenlemiş, çok sayıda yüksek binanın çatısına keskin nişancılar konuşlandırmıştı.

Yerel kaynaklar, bölgedeki bazı mahalleleri kuşatan İsrail güçlerinin, Cenin Devlet Hastanesi ile Er-Razi ve El-Amal hastanelerinin acil girişlerinin önünde konuşlandığını aktarmıştı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarında artış yaşanıyor.

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