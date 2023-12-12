Blinken, İsrail'in sivillerin zarar görmemesi için tüm tedbirleri alması gerektiğini söyledi

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken, İsrail'in savaş kabinesi üyesi Gantz ile telefonda görüştü.

Taraflar görüşmede, rehinelerin güvenli bir şekilde dönüşünü kolaylaştırmak, Gazze'de insani yardım seviyelerini artırmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için devam eden çabaları ele aldı.

Blinken Batı Şeria'da gerilimin azaltılması için olumlu adımların acilen atılması gerektiğini vurguladı ve İsrail'in sivillerin zarar görmesini önlemek için mümkün olan tüm tedbirleri alması gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Blinken ayrıca ABD'nin bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi yönünde somut adımlar atma kararlığını sürdürdüğünü ifade etti.