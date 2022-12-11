Ülkede etkisini sürdüren şiddetli yağış, Banja Luka ve Prijedor'un aralarında bulunduğu birçok kentte sele sebep oldu.

Ülkedeki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'nde bulunan Prijedor Belediyesi'nce yapılan açıklamada, kentte çok sayıda evi su bastığı kaydedildi.

Sırp lider Dodik'ten yardım açıklaması

Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tehdit altındaki bölgelere yardım gönderilmesi için Banja Luka Sivil Savunma Kurumu ile iletişim kurduğunu belirtti.

Dodik, paylaşımında, "Büyük sorun oluşturan şiddetli yağış nedeniyle, yerel toplulukların yetkilileriyle iletişim halindeyim. Selzedelere yardım etmek ve mülklerini korumak için tüm kaynakların kullanılmasını talep ettim" sözlerine yer verdi.

Selde can kaybı yaşandığına dair bir açıklama yapılmadı. Yağışın ise ülke genelinde devam etmesi bekleniyor.