Açık 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.11.2025 14:05

Bosna Hersek'te huzurevinde çıkan yangında 11 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde bir huzurevinde çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

Bosna Hersek'te huzurevinde çıkan yangında 11 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Yerel medyadaki haberlere göre, Tuzla'da bir huzurevinde akşam saatlerinde yangın çıktı.

Tuzla'daki itfaiye ekiplerinin yanı sıra Srebrenik, Zivinice, Lukavac ve Kalesija şehirlerinden ekipler, yangının söndürülmesine destek verdi.

Tuzla Kantonu Başsavcısı Vedran Alidzanovic, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında 11 kişinin öldüğünü, 38 kişinin de hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Alidzanovic, 38 yaralıdan 4'ünün hayati tehlikesinin bulunduğunu belirterek, "Dün akşam 20.45'te ilk ihbar geldi, olay yerine hemen itfaiye, polis ve ambulans ekipleri gönderildi." dedi.

Yangının yatalak hastaların bulunduğu katta çıktığını kaydeden Alidzanovic, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum tahliyeyi zorlaştırdı. Olayın tanıkları, yoğun dumanın hızla yayıldığını, patlama sesleri ve panik yaşandığını belirtti. Yangının kesin nedeni henüz bilinmiyor, görevlendirilen uzmanlar, olay yeri incelemesi sırasında bunu belirlemeye çalışacak."

Öte yandan huzurevi müdürü Mirsad Bakalovic de istifa ettiğini duyurdu.

ETİKETLER
Bosna Hersek Yangın
Sıradaki Haber
Yapay zeka en çok Reddit verilerine bakarak öğreniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti
14:40
Doğu Karadeniz'den 140 ülkeye 1,2 milyar dolarlık ihracat yapıldı
14:38
Kocaeli'de 38 bin 208 taklit araç parçası ele geçirildi
14:35
Öğretmenleri bile karıştırıyor: Muş'taki okulda 21 ikiz eğitim görüyor
14:24
Haluk Görgün: Savunma sanayiinde 180'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz
14:17
Otokar, Türkiye’nin en büyük zırhlı araç ihracatı için vites yükseltti
Cammu Keşmir sonbahar renklerine büründü
Cammu Keşmir sonbahar renklerine büründü
FOTO FOKUS
ABD'de kargo uçağı düştü: Ölü ve yaralılar var
ABD'de kargo uçağı düştü: Ölü ve yaralılar var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ