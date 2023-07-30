Az Bulutlu 26.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.07.2023 20:21

Bosna Hersek'te Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları yapıldı

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kentinde bu yıl 457'ncisi düzenlenen Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları yapıldı.

Bosna Hersek'te Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları yapıldı
[Fotograf: AA]

Osmanlı mirası tarihi Mostar Köprüsü'nde düzenlenen atlama yarışlarına Batı Balkan ülkelerinden katılan 33 sporcu, kendini Neretva Nehri'nin serin sularına bıraktı.

Mostar'da 457 yıldır devam eden geleneksel atlayışların "baş üstü" kategorisinde Evald Krnic birinci oldu. Aynı kategoride Ahmet Stupac ikinciliği, Dino Bajric ise üçüncülüğü elde etti.

"Dik atlayış" kategorisinde Igor Kazic birinci olurken, Emel Tiro ikinci, Harun Bajrovic de üçüncü oldu.

Geçen yılın birincileri Krnic ve Kazic, bu yıl da atlayışlardan zaferle ayrıldı. Mostar Köprüsü'ndeki geleneği binlerce kişi izledi.

Mostar'daki 457 yıllık gelenek

Mostar Köprüsü'nde, 1566 yılında Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından inşa edilmesinden bu yana sürdürülen yarışlara Bosna Hersek, Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ ve diğer ülkelerden sporcular katılıyor.

Mostar şehrinin "ruhu" olarak bilinen tarihi köprü, 9 Mayıs 1993'te, Bosna Hersek'teki savaşın en acımasız saldırılarından birinin kurbanı olmuştu.

Yüzyıllar boyunca Bosna Hersek'te hoşgörü ve kültürel çeşitliliğin sembolü olan Mostar Köprüsü, Hırvat birliklerinin tank atışlarına dayanamayarak 9 Kasım'da Neretva Nehri'nin sularına gömülmüştü ancak Mostarlılar, köprünün yıkılmasına ve savaş şartlarına rağmen, köprünün kalıntılarından geleneksel atlama şölenini sürdürmüştü.

Mostar Köprüsü, Türkiye'nin girişimleriyle aslına uygun olarak 2004'te yeniden inşa edilmişti. Mostar Köprüsü'ndeki atlama yarışlarına Evliya Çelebi, Seyahatname adlı eserinde de yer vermişti.

ETİKETLER
Bosna Hersek
Sıradaki Haber
Lübnan'da Filistin mülteci kampındaki çatışmada 5 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:38
Usta senarist Safa Önal hayatını kaybetti
20:00
Takside silahlı saldırı: 1 ölü
19:25
Yılın ilk 6 ayında gayrimenkulden Hazine'ye 27,4 milyar liralık katkı
19:21
Drift yapan sürücüye 28 bin 532 lira ceza
19:19
Bakan Fidan, İsveçli mevkidaşıyla görüştü
18:55
İletişim Başkanı Altun: Türkiye kamuoyunun bilinçli olması son derece önemli
Yamaç Paraşütü Dünya Kupası, Hasan Dağı'nda başladı
Yamaç Paraşütü Dünya Kupası, Hasan Dağı'nda başladı
FOTO FOKUS
Saraybosna'daki "Umut Tüneli" 30 yaşında
Saraybosna'daki "Umut Tüneli" 30 yaşında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ