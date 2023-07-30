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Dünya
AA 30.07.2023 17:52

İİT dışişleri bakanları, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları görüşecek

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları görüşmek üzere, yarın çevrim içi bir araya gelecek.

İİT dışişleri bakanları, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları görüşecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Avrupa'da artan İslam düşmanlığı bağlamında İİT nezdinde atılabilecek somut adımlar ve bu menfur saldırılara karşı İİT üye ülkelerince ortak bir tutum benimsenmesi ele alınacak.

Açıklamada, yarın düzenlenmesi planlanan İİT 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çevrim içi olarak katılacağı bilgisi paylaşıldı.

İsveç ve Danimarka'da, son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonların polis koruması eşliğinde ve yetkili makamlardan izin alınarak gerçekleştirilmesi tepkiyle karşılanıyor.

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İslam İşbirliği Teşkilatı
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