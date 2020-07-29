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Bosna Hersek'te Gaziler Bakanı Bukvarevic, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Gaziler Bakanı Salko Bukvarevic'in yeni tip koronavirüse (COVID-19) yenik düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.
Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezi'nde COVID-19 tedavisi gören bakan Bukvarevic'in pazartesi günü durumunun kötüleştiği, bugün ise yaşamını yitirdiği açıklandı.
Bukvarevic'in 22 Temmuz'da COVID-19 testinin pozitif çıktığı, dün itibarıyla da solunum cihazına bağlandığı kaydedildi.
Boşnak bakanın evli ve iki çocuk babası olduğu ifade edildi.
Etiketler: Bosna Hersek gaziler bakanı koronavirüsSon Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 13:18
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