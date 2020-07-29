Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezi'nde COVID-19 tedavisi gören bakan Bukvarevic'in pazartesi günü durumunun kötüleştiği, bugün ise yaşamını yitirdiği açıklandı.

Bukvarevic'in 22 Temmuz'da COVID-19 testinin pozitif çıktığı, dün itibarıyla da solunum cihazına bağlandığı kaydedildi.

Boşnak bakanın evli ve iki çocuk babası olduğu ifade edildi.