Koronavirüs pandemisinin ardından dünyanın neredeyse tüm ülkelerinde, özellikle havaalanı gibi kamusal alanlarda maske kullanımı zorunlu hale geldi.

ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, maske kullanımının ardından en iyi yüz tanıma algoritmalarının dahi yüksek hata oranları verdiğini duyurdu.

Genellikle akıllı telefonların kilidini açmak veya pasaportları kontrol etmek için kullanılan algoritma üzerinde yapılan testlerde 89 algoritma üzerinden 6.2 milyon görüntü tarandı.

Yüz tanıma sistemleri genellikle her bin kişiden 3'ünü tanıyamazken, maske takıldığında başarısızlık oranı her 100 kişide beş kata kadar çıktı.

Bu hata oranının 20 ila 50'ye kadar yükselebildiğini açıklayan araştırmacılar, maskenin burnu ne kadar kapattığının, şeklinin, deseninin ve renginin de bu oranı etkileyebildiğini söyledi.