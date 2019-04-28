Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bosna-Hersek İslam Birliği Saraybosna Vakıflar Müdürlüğü arasında 10 Mart 2014'de imzalanan protokol sonrasında yeniden inşasına başlanan Foça Alaca Camisi'nin yapımı sona erdi.

Bosna Savaşı sırasında tamamen yıkılan ve taşları da Çehotina Nehri'ne atılan, ismini kalemişi süslemelerinden alan Foça Alaca Camisi'nin 4 Mayıs'ta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem'in katılımıyla ibadete açılacağı bildirildi.

Kaynak: AA