Bosna Hersek’te 512’nci Ayvaz Dede Şenlikleri coşkuyla kutlanıyor.

Beş asır önce irşad amacıyla Bosna’ya gelen Manisa Akhisarlı Ayvaz Dede, Boşnakların Müslüman oluşunun en önemli simgelerinden biri.

Travnik Müftüsü Ahmed Adilovic, Ayvaz Dede'ye ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

"Ayvaz Dede kuraklığın yaşandığı bölgede 40 gün 40 gece ibadet eder ve uyandığında ortadan ikiye yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı bulur. Böylece bölge halkı suya kavuşur."

Yüzden fazla atlı şehir merkezinde boy gösterdi

Etlinlikler kapsamında geleneksel bayrak teslim töreni düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği’nin performansı da büyük ilgi gördü.

Ülkenin dört bir yanından gelen atlılar da şehir merkezinde düzenlenen geçit töreninde boy gösterdi.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye İzcilik Federasyonuna bağlı izciler de geçit töreninde yerini aldı. Bu yıl düzenlenen etkinliklere Türkiye’den de yoğun katılım vardı.

Bosnalı bir çocuk, "Ayvaz Dede şenliklerini gördüğüm için de çok mutluyum. Normalde geri dönecektik. İyi ki buraya gelmişiz beklemişiz' diyorum. Yani atları da gördük."

Her yıl binlerce kişinin katılımıyla kutlanan Ayvaz Dede Şenlikleri, Bosna Hersek'te bu zamana kadar yapılan en uzun soluklu etkinlik olarak biliniyor.

Haber: Ufuk Şahin

Kamera: Adis Patkoviç