Haber Giriş: 25 Haziran 2022 Cumartesi 22:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
ABD'de silahlı saldırı: 5 aylık bir bebek hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
ABD'nin Chicago kentinde etrafa rastgele ateş eden silahlı saldırganlar, bir araçtaki 5 aylık bebeği öldürdü. Başka bir araçta bulunan 41 yaşındaki bir kişi ise gözünden yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
ABD'nin Chicago kentinde South Shore bölgesinde kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Etrafta araçla dolaşarak rastgele ateş eden saldırganlar, başka bir araçtaki 5 aylık bebeği vurdu.
Olay yerine gelen çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri geldi.
[Fotoğraf: İHA]
5 aylık çocuk hayatını kaybetti
Yetkililer, bebeğin Cecilia Thomas adında 5 aylık bir kız çocuğu olduğunu ve saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı.
Chicago polisi, başka bir araçta bulunan 41 yaşındaki bir adamın da gözünden yaralandığı ve hastaneye kaldırıldı bilgisini paylaştı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: ABD
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