Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları, ülkenin doğusundaki Severodonetsk ve Lısıçansk kentlerine odaklandı.

Severodonetsk belediye başkanı kentin Rus ordusu tarafından tamamen ele geçirildiğini açıkladı.

Luhansk bölge valisi de Rus güçlerin bölgede Ukrayna'nın kontrolünde kalan son kent olan Lısıçansk'ı güneyden ablukaya almaya çalıştığını söyledi.

Ukrayna kuvvetleri Svatovo'daki Rus mühimmat deposunu imha etti

Rusya yanlısı ayrılıkçılar ise Rus ordusunun kente girdiğini, kentte şiddetli çatışmalar olduğunu iddia etti.

Ukrayna kuvvetleri ise Luhansk'taki Svatovo kentindeki Rus mühimmat deposunu Toçka-U balistik füzesiyle imha etti.

Rusya, Mikolayiv ve Harkiv'de nokta atışı saldırı başlattı

Rusya Savunma Bakanlığı, Luhansk'ta Ukrayna ordusu ile yabancı paralı askerlerin ve mühimmatın bulunduğu dört üssün kuşatıldığını bildirdi. Donetsk'te 80 Polonyalı askerin Rus birlikleri tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Mikolayiv ve Harkiv bölgelerinde de hedeflerin nokta atışı vurulmaya başlandığı duyuruldu.

Ukrayna ordusu, Çernihiv bölgesinin Belarus tarafından yoğun bombardımana tutulduğunu açıkladı, 20 füze atılan bölgede kayıplara ilişkin bilgi verilmedi.

Başkent Kiev yakınlarındaki Jitomir kenti de 30 Rus roketi ile hedef alındı, bir Ukrayna askeri öldü.