Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile St. Petersburg'da bir araya geldi.

Görüşmenin başında yaptığı konuşmada Putin, Rusya ve Belarus'un dünya piyasasının en büyük gübre tedarikçisi olduğunu hatırlattı.

Dünya piyasası ve sürekli müşterilerin gübre ihtiyaçlarının karşılanması konusunu ele almak istediğini belirten Putin, dünya gübre ticaretinin yüzde 15'ine, bazı gübre türleri için de yüzde 25 pazar payına sahip olduklarını anımsattı.

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Vladimir Putin, "Gübre eksikliği elbette gelecek yılki hasat beklentilerini azaltıyor. Bütün bunlar çok üzücü. Biz ve sizinle (Belarus ile) tüketicilerimizin, müşterilerimizin taleplerini karşılamak için bize bağlı olan her şeyi yapma ve tüm önlemleri alma konusunda anlaştık." ifadesini kullandı.

Rusya dünya piyasasına 50 milyon ton tahıl sevkiyatına hazır olacak

Rusya ve Belarus'un, tahıl sevkiyatıyla ilgili sorunlarının olmadığına işaret eden Putin, müşterilerin ihtiyacını gidermek için lojistik konusunu detaylı ele almak gerektiğini belirtti.

Rusya'nın geçen yıl dünya pazarına 40 milyon ton tahıl tedarik ettiğini hatırlatan Putin, gelecek yılki hasat dönemine kadar 50 milyon tondan fazla teslimat yapmaya hazır olacaklarını söyledi. Putin, Belarus'un tahıl üretimini bu yıl artırdığını dile getirdi.

"ABD'nin Avrupa'da 200 nükleer silahı var, 257 uçak bunun için hazır"

Rusya ve Belarus'un güvenliği konusunda da görüşlerini aktaran Putin, "Avrupa'da ABD'nin 200 nükleer taktik mühimmatı var, çoğunluğu atom bombası. Bu 200 mühimmat, NATO üyesi 6 Avrupa ülkesinde bulunuyor. Bunların kullanılması için 257 uçak hazırlandı. Bu uçaklar sadece Amerikan değil, bahsettiğim ülkelerin de uçakları." diye konuştu.

Putin, ABD ve diğer NATO ülkelerinin, sınırları yakınında nükleer silahlarla uçuş eğitimine misilleme yapılmasına gerek olmadığını söyleyerek, Belarus ordusunda bulunan Su-25 uçaklarının Rusya'da modernize edilmesini teklif etti.

"ABD'nin nükleer silah uçak eğitiminden endişeliyiz"

Belarus'taki gübrelerin satışı için Rusya'nın St. Petersburg'da tahsis ettiği limandan dolayı memnuniyetini dile getiren Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, zamanla tahsis edilen yerin genişletilmeye ihtiyacı olup olmayacağını göreceklerini ifade etti.

Litvanya'nın, Rusya'nın Kaliningrad bölgesini izole etmek için Belarus üzerinden bu bölgeye geçişi durdurma planı yaptığını söyleyen Lukaşenko, "Bu bir tür savaş ilan etmeye benziyor. Bu tür şeyler modern koşullarda kabul edilemez." dedi.

ABD ve NATO uçaklarının, sınırları yakınında nükleer savaş başlığı ve nükleer yük eğitim uçuşlarından çok endişeli olduklarını ve bunun, kendilerini strese soktuğunu söyleyen Lukaşenko, ellerindeki Su-35 savaş uçaklarının nükleer silah taşıyabilme kabiliyetine sahip olması konusunda Rusya'dan yardım istedi.

Lukaşenko, bu durumun ciddi olduğuna ve misilleme yapılması gerektiğine dikkati çekerek, Brest'ten Vladivostok'a kadar en ciddi silahların kullanılmasına hazır olunması hususunu gündeme getirdiğini kaydetti.