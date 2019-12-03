Bosna Hersek'in Bihaç şehrinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait Una-Sana Koleji'nde müdür olarak görev yapan FETÖ üyesi Fatih Keskin, Una-Sana Kantonu polisleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltında tutulan Keskin'in Türkiye'ye iadesi konusunda çalışmalar başlatıldı.

Bosna Hersek Yabancılar Şube Müdürlüğü, eylül ayında FETÖ üyesi 4 Türk vatandaşının oturum iznini iptal etti.

FETÖ üyelerinin avukatı bu karara itiraz etti ancak Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığının yapılan itirazı kabul etmemesi üzerine dava Devlet Mahkemesine taşındı.

Buna göre, eğer yargı süreci tamamlanırsa bahsi geçen FETÖ üyesi 4 kişi de sınır dışı edilecek.

Kaynak: TRT Haber