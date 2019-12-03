Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu Dörtlü Zirve'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

Zirve yaklaşık 1 saat sürdü.

Zirve sonrasında ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Zirvenin nasıl geçtiği soruldu. Erdoğan, gayet iyi geçtiğini söyledi.

Zirve'de masanın üzerindeki en önemli başlık Suriye'ydi. Barış Pınarı Harekatı sonrasında bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı. Erdoğan, güvenli bölge için hazırladığı projeleri liderlerle paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda ayrıca liderlerden terör örgütü PKK ve YPG'ye verdikleri desteği çekmelerini istedi.

Öte yandan, zirve sonrası yapılan açıklamada, sivillere yönelik saldırıların durması için görüş birliğine varıldığı açıklandı.

Kaynak: TRT Haber