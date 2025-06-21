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Dünya
AA 21.06.2025 16:21

Borrell: AB, İsrail'in uluslararası insani hukuka uymadığına inanmaya başladı

Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Gazze'de saldırılarına devam eden İsrail'in uluslararası insani hukuka uymadığına artık inanmaya başladığını belirtti.

Borrell: AB, İsrail'in uluslararası insani hukuka uymadığına inanmaya başladı

Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Birliği, dikkatli bir değerlendirme yaptıktan ve Gazze'deki ölüm sayısının geçmişte benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını gördükten sonra İsrail'in uluslararası insani hukuka uymadığına dair belirtiler olabileceğini düşünmeye başladı." görüşünü savundu.

​​​​​​​Hafta içinde Madrid'deki bir konferansta İsrail'in Gazze'de "katliam" yaptığını vurgulayan Borrell, AB'yi şimdiye kadar İsrail'e karşı pasif kalmakla suçlamıştı.

Eski AB Yüksek Temsilcisi, AB'nin küresel bir aktör olmak istiyorsa İsrail'e karşı sesini yükseltmesi gerektiğini belirterek, "Uluslararası hukuk çerçevesinde İsrail'i desteklediğimizi söylüyoruz ama İsrail'in uluslararası hukuka saygı duyup duymadığını asla kendimize sormuyoruz. Bu şizofren bir süreç. Avrupa, çelişki üstüne çelişki üretiyor." ifadelerini kullanmıştı.

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