İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü.

Görüşmenin konusu Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararı oldu. İki lider ayrıca 'barışın korunması talimatı' adı altında Putin'in bölgeye operasyon emrini de görüştü.

Johnson görüşmede, önümüzdeki saatlerde ve günlerde işgalin mümkün olduğuna inandığını dile getirdi.

Johnson ve Zelenskiy görüşmede, batı ülkelerinin işgal durumunda Ukrayna'yı desteklemesi ancak son ana kadar diplomatik çözüm yollarının aranması gerektiği vurgusu yapıldı

Kabine Ukrayna gündemiyle acil toplanacak

İngiltere'de kabine Ukrayna'daki son durumu ve önemli yaptırım paketi dahil Rusya'ya verilecek yanıtı ele almak üzere acil toplanacak.

Başbakanlık Konutu 10 Numara, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Ukrayna'daki son gelişmeleri ele almak ve derhal uygulamaya konacak önemli bir yaptırım paketinin kabul edilmesi dahil, İngiltere'nin Rusya'ya yanıtını koordine etmek için TSİ 09.30'da düzenlenecek Acil Durum Kabine Toplantısı'na (COBRA) başkanlık yapacağını açıkladı.

"İngiltere, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacak"

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın uluslararası taahhütlerini ihlal etmesinin cezasız kalmasına izin vermeyeceklerini belirtmişti.

Truss, "Yarın, uluslararası hukuk ihlallerine ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırılarına yanıt olarak Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklayacağız" demişti.